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РЕСТОРАН

Chef House – это ресторан с живой музыкой на Каширке. Здесь вы можете весело отметить любые праздники, устроить свидание со своей второй половинкой, провести вечер с друзьями. Вас порадует уютная атмосфера, которая располагает к расслабляющему спокойному отдыху. Chef House может оказаться удобным местом для проведения деловых мероприятий, а также профессиональных корпоративов.

ДОСТАВКА

Предлагается доставка еды на Каширском шоссе. Ресторан Шеф Хаус предлагает для этого блюда самых разных кухонь. Вас не разочарует высокая квалификация наших поваров. Предлагается богатый выбор блюд из классической кухни и из национальных – от разных народов. Предлагаются самые выгодные условия доставки. Более подробно с условиями заказа можно ознакомиться на сайте или позвонив нашим консультантам.

БАНКЕТЫ

Вам нужен банкетный зал на Каширском шоссе? Ресторан Chef House окажется отличным вариантом для проведения самых разных праздников – от скромных домашних до роскошных торжеств. Вас порадуют достойное оформление, приятная дружелюбная обстановка, что позволяет провести праздники в любом формате. Можно также подобрать любое необходимое украшение зала – согласно подобранной тематике.

Каре-ягненка с картофельным пюре
Каре-ягненка с картофельным пюре
1 090 Р
0
Медальоны из говяжьей вырезки
Медальоны из говяжьей вырезки
990 Р
0
Цыплёнок в тандыре
Цыплёнок в тандыре
690 Р
0
Буррата с томлеными томатами
Буррата с томлеными томатами
720 Р
0
Капрезе с мини-моцареллой
Капрезе с мини-моцареллой
690 Р
0
Баранина по домашнему
Баранина по домашнему
710 Р
0
Цыпленок по домашнему
Цыпленок по домашнему
690 Р
0
Соютма из баранины
Соютма из баранины
610 Р
0
Шашлык из баранины «Яблочко»
Шашлык из баранины «Яблочко»
650 Р
0
Завтрак в ресторане Шеф Хаус - идеальное начало дня.
Завтрак в ресторане Шеф Хаус - идеальное начало дня. Ежедневно с 9 00 до 12 00. На выбор 4 блюда + напиток всего за 350 руб. 
Летняя веранда ресторана "Шеф Хаус"
Летняя веранда ресторана "Шеф Хаус" Летняя веранда ресторана "Шеф Хаус". Открыто ежедневно с 09:00 до 02:00
Организация свадьбы в ресторане “Шеф Хаус”
Организация свадьбы в ресторане “Шеф Хаус” “Шеф Хаус”- это уютный ресторан с банкетным залам, живой музыкой и вкусной кухней! Организация свадьбы от 3500 руб. на персону.
Организация банкетов
Организация банкетов  Организуем банкеты, от 3500 руб. на персону.
Промокоды на доставку еды
Промокоды на доставку еды Промокод CH300 - скидка 300 руб. , промокод CH20 - скидка 20%. Бесплатная доставка еды. https://chefhouse.rest/dostavka/ 
Cкидка 15% семьям с детьми
Cкидка 15% семьям с детьми Cкидка 15%  семьям с детьми
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