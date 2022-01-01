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Chef House – это ресторан с живой музыкой на Каширке. Здесь вы можете весело отметить любые праздники, устроить свидание со своей второй половинкой, провести вечер с друзьями. Вас порадует уютная атмосфера, которая располагает к расслабляющему спокойному отдыху.
Chef House может оказаться удобным местом для проведения деловых мероприятий, а также профессиональных корпоративов.
Предлагается доставка еды на Каширском шоссе. Ресторан Шеф Хаус предлагает для этого блюда самых разных кухонь. Вас не разочарует высокая квалификация наших поваров. Предлагается богатый выбор блюд из классической кухни и из национальных – от разных народов.
Предлагаются самые выгодные условия доставки. Более подробно с условиями заказа можно ознакомиться на сайте или позвонив нашим консультантам.
Вам нужен банкетный зал на Каширском шоссе? Ресторан Chef House окажется отличным вариантом для проведения самых разных праздников – от скромных домашних до роскошных торжеств.
Вас порадуют достойное оформление, приятная дружелюбная обстановка, что позволяет провести праздники в любом формате. Можно также подобрать любое необходимое украшение зала – согласно подобранной тематике.
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