Chef House – это ресторан с живой музыкой на Каширке. Здесь вы можете весело отметить любые праздники, устроить свидание со своей второй половинкой, провести вечер с друзьями. Вас порадует уютная атмосфера, которая располагает к расслабляющему спокойному отдыху. Chef House может оказаться удобным местом для проведения деловых мероприятий, а также профессиональных корпоративов.